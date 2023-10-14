ضبط متهمين وراء إشعال النار في عامل لخلاف بالدقهلية

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر محافظة الدقهلية، القبض على 3 عمال بقرية سمبو مقام التابعة لمركز ميت غمر، وذلك بعد قيامهم بالتعدي على عامل وإشعال النيران في جسده وسكب مادة بترولية "بنزين على جسده" ومحاولة التخلص منه بسبب الخلاف على العمل داخل إحدى المخابز بالقرية.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد الصديق، مأمور مركز شرطة ميت غمر، من مستشفى ميت غمر العام بوصول "أحمد.م.ع.م"، 20 عاما، عامل، ومقيم قرية سمبو مقام، دائرة المركز، مصابا بحروق من الدرجة الثانية بالصدر والرقبة والكتفين والفخذين وجرح قطعي بالذراع اليسرى.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر بقيادة المقدم رامي أبوشتية، رئيس المباحث، بالفحص وسؤال المجني عليه اتهم كلا من "السيد.ا.ش"، 24 عاما، عامل، و"مصطفى.س.م"، 18 عاما، عامل، أحمد.م.ر"، 18 عاما، عامل، ويقيمون جميعا بقرية سمبو مقام، بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وسلاح أبيض "مطواة" بحوزة الأول وقيام الثاني بسكب مادة بترولية "بنزين" على جسده وإشعال النيران به وإحداث إصابته لوجود خلافات بينهم بسبب العمل فى إحدى مخابز القرية.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر من ضبط المتهمين جميعا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد المتهم الأول عن الأداة المستخدمة وتم ضبطها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.