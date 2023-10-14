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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القوات الروسية تصد 9 هجمات لقوات كييف بجمهورية دونيتسك

ارشيفية
ارشيفية
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أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" الروسية الكسندر سافتشوك أن المجموعة أحبطت وصدت 9 هجمات لقوات كييف على محور كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وقال سافتشوك في حديث لوكالة "نوفوستي": "على محور كراسني ليمان في منطقتي قطاع يامبولوفسكي وغابات سيريبريانسكي، أحبطت قوات "المركز" 9 هجمات شنتها القوات الأوكرانية وبلغت خسائر العدو 540 عسكريا، و4 دبابات ومدرعتين وسيارتين".

وأضاف أن الدفاعات الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية في منطقة مدينة كريمينايا، وتم تدمير أكثر من 20 مربض مدفعية للعدو.

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الدفاعات الروسية القوات الأوكرانية جمهورية دونيتسك مسيرة أوكرانية
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