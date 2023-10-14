طوكيو.. طائرات يابانية تتجه إلى جيبوتي لإجلاء رعايا من إسرائيل

السبت 14/أكتوبر/2023 - 01:34 م

غادرت ثلاث طائرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، اليوم السبت، اليابان مُتجهة إلى جيبوتي في شرق إفريقيا؛ استعدادا للنقل الجوي المحتمل للمواطنين اليابانيين من إسرائيل، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي قبل أسبوع.

وقال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا - في تصريح نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن الحكومة تحاول إجلاء المواطنين اليابانيين عن طريق البر.

وأوضحت الوكالة أن طائرة التزود بالوقود والنقل التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية غادرت قاعدة "كوماكي" الجوية في وسط اليابان، وغادرت طائرتان للنقل من طراز سي 2 قاعدة "ميهو" الجوية في توتوري الغربية؛ للوقوف في قاعدة لقوات الدفاع الذاتي في جيبوتي.

يشار إلى أنه أطلق عدد من الدول عمليات لإجلاء مواطنيها من إسرائيل، حيث أودت أعمال العنف بالفعل بحياة الآلاف من الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعلنت طوكيو عن عملية الإخلاء - أمس الجمعة - حيث قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في تصريح للصحفيين، إن حكومته "ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان سلامة المواطنين اليابانيين".

وفي عام 2011، أنشأت قوات الدفاع الذاتي اليابانية قاعدة في جيبوتي، وهي دولة صغيرة تقع في القرن الأفريقي على بعد حوالي 2000 كيلومتر جنوب إسرائيل، كجزء من مهمة لمكافحة القرصنة في خليج عدن قبالة الصومال.

واستخدمت اليابان نفس موطئ قدم قوات الدفاع الذاتي في جيبوتي عندما نفذت عملية إجلاء لرعاياها في السودان المجاور في أبريل الماضي، وسط تصاعد الاشتباكات العسكرية.