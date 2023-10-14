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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يهنئ قائد القوات الجوية بالعيد السنوي

محافظ مطروح اللواء
محافظ مطروح اللواء خالد شعيب
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بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، برقية تهنئة للفريق محمود فؤاد قائد القوات الجوية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية في 14 أكتوبر.  

جاء فيها: الفريق محمود فؤاد قائد القوات الجوية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وجميع قيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأخلص التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى عيد القوات الجوية. 
وأكد محافظ مطروح أن هذه المناسبة الوطنية التي تواكب ذكرى بطولات نسور الجو المصرية في معركة المنصورة 14 أكتوبر 1973، والذين خاضوا واحدة من أكبر وأطول المعارك الجوية في التاريخ من أجل استعادة الأرض والكرامة، فتحية لرجال وأبطال القوات الجوية المصرية لبطولاتهم العسكرية والوطنية من أجل حماية سماء مصر وأرضها، مع تمنياتنا لقواتنا الجوية بدوام التوفيق والتقدم في ظل القيادة الرشيدة
و الحكيمة لابن مصر البار و باعث نهضتها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

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