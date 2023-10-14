كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة سيمبا

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي الجمعة المقبلة.

وتطير بعثة الأهلي إلى تنزانيا يوم الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي الجمعة القادم.

ويخضع لاعبو الأهلي لقياسات الوزن قبل انطلاق مران الفريق غدا والذي يأتي بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٦ أيام عقب الفوز على الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على الدفع بمحمود كهربا أساسيا في تشكيلة مباراة سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الأحد استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام سيمبا التنزاني الجمعة القادم في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي إلى تنزانيا يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 أكتوبر على متن طائرة خاصة وذلك استعدادا لمواجهة فريق سيمبا.