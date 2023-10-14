ضبط 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار في المخدرات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 4 عاطلين كونوا تشكيل عصابي لمزاولة نشاطًا إجراميًا بالإتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة طوخ، وكان بحوزتهم "244 فرش حشيش و3996 قرص لعقار التامول وربع كيلو لمخدر البودرة وبندقية آلية وعدد 13 خزينه و49 طلقة ومبلغ مالى وهواتف محمولة"، وحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطاراً من الرائد محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد ورود معلومات سرية للمركز بقيام 4 أشخاص بمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، وبعد أكمنة أعدت لذلك، تمكن الرائد محمد خليفة رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد مصطفى والنقيب أحمد نصر معاونين المباحث من ضبط كلا من: "خالد م م" عاطل ومقيم مدينتي، وأحمد ر م" ومقيم العبور، و"هيثم ز ج" عاطل ومقيّم العبور، و"حسن م م" عاطل ومقيم العبور، وذلك أثناء استقلالهم سيارات أحدهم "بي أم دبليو" والثانية "كيا اسبورتاج"، عقب ترددهم على مركز طوخ.

حيث كان بحوزتهم ( 244 فرش حشيش بوزن 24.4 كيلو - عدد 3996 قرص لعقار التامول - ربع كيلو لمخدر البودر - مائة وعشرون ألف جنيها - بندقية آلية وعدد 13 خزينة لذات السلاح وعدد 49 طلقة - الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين والسيارات المذكورة).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الآثمة والهواتف المحمولة للاتصال على عملائهم.

جرى عرضهم على النيابة العامة وأمرت جهات التحقيق بحبسهم وحصر ممتلكاتهم لتوجيه تهمة غسيل الأموال لهم، وأمر بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.