تجارة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول "ضريبة القيمة المضافة"

ينظم مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية بكلية التجارة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، دورة تدريبية عن: "ضريبة القيمة المضافة للعاملين في الإدارات المالية، والشؤون القانونية، والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة"، خلال الفترة

من 15 وحتى 19‏/10‏/2023م، تحت إشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المركز ، والدكتور البرنس غطاس أستاذ المحاسبة بالكلية ومدير المركز.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط، حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في تطبيق صحيح التشريعات القانونية؛ حفاظاً على موارد الدولة، وتجنباً للنزاعات الضريبية، من خلال خبراء متخصصين في قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومأمورية الضرائب، ولجنة الطعن، وإدارة مكافحة التهرب الضريبي، ومحاسب قانوني؛ مع توفير المادة العلمية المناسبة.

من جانبه، أضاف الدكتور علاء عبد الحفيظ، رئيس مجلس إدارة المركز ، أن عدد المتدربين يبلغ حوالي ( 40 ) متدرباً، وذلك على مدار خمسة أيام؛ بهدف مناقشة إجراءات التعامل مع مأمورية الضرائب على القيمة المضافة، والتطبيق الصحيح لهذه الإجراءات وفقاً لصحيح القانون.

وأضاف الدكتور البرنس غطاس، أن ‏المركز يحرص على تكرار هذه الدورات، وغيرها لكافة الجهات ذات الصلة داخل، وخارج الجامعة لتعميم الفائدة، وبهدف التوعية بتطبيق صحيح التشريعات الضريبية المنظمة، وحرصاً على موارد الدولة.