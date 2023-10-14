السيسي يبحث مع وزير خارجية تركيا التصعيد العسكري المتسارع في غزة

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التصعيد العسكري المتسارع في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" في نبأ عاجل لها.

وذكرت "القاهرة الإخبارية" أن اللقاء شهد التوافق حول الخطورة البالغة للوضع الراهن وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة.

وأكد الرئيس السيسي على الأهمية القصوى للجهود الدولية المنسقة لإنهاء وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأعرب الجانبان عن القلق البالغ لتردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين، ومنع تعريضهم لمخاطر القتل والتشريد والدمار.