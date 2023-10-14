قياسات وزن للاعبي الأهلي غدا عقب العودة للتدريبات الجماعية

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، إخضاع لاعبيه لقياسات وزن غداً الأحد قبل انطلاق أول مران بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون استعداداً لمواجهة سيمبا التنزانى.

ويستأنف فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته غداً الأحد باستاد مختار التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية لمدة ستة أيام عقب الفوز على الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدوري.

ويعود الأهلى للتدريب غداً بدون 11 لاعباً دوليا بسبب ارتباطهم بالاجندة الدولية ويتواجد 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات فيما يتواجد على معلول مع منتخب تونس واليو ديانج مع منتخب مالى، ويتواجد الثنائى حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأولمبى.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في دار السلام الجمعة المقبل فى ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، وتقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني 24 أكتوبر فى القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).