الجارديان: الفلسطينيون يفرون من شمال غزة تحسبا لاجتياح إسرائيلي وشيك

السبت 14/أكتوبر/2023 - 01:02 م

أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الفلسطينيين المقيمين في شمال غزة بدأوا يفرون من ديارهم تحسبا لهجوم إسرائيلي وشيك في إطار الصراع المحتدم في الوقت الحالي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشارت كاتبة المقال بيثان ماكيرنان إلى أن الآلاف من الفلسطينيين المقيمين في شمال غزة سارعوا بحزم أمتعتهم والفرار من شمال القطاع إلى جنوبه في ظل توقعات بقيام القوات الإسرائيلية بشن هجوم بري كاسح في الأيام القليلة القادمة على القطاع الذي يعاني بالفعل منذ سنوات عديدة من حصار إسرائيلي في الوقت الذي بدأ فيه الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يأخذ شكلا هو الأكثر دموية منذ عدة عقود.

ويشير التقرير في هذا الخصوص إلى تقديرات الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين المقيمين في شمال غزة تركوا ديارهم وتوجهوا نحو جنوب القطاع بينما تشير الإحصائيات إلى أن ما يقرب من 400،000 من سكان القطاع نزحوا عن ديارهم بالفعل حتى قبل إصدار السلطات الإسرائيلية أمر بإخلاء منازلهم.

ويلفت المقال إلى أنه في ظل مخاوف من تصاعد العنف بين الجانبين على العديد من الجبهات بعد نشوب الصراع الحالي في الأسبوع الماضي، يواجه ما يقرب من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون قرارا صعبا بالنزوح عن ديارهم في شمال القطاع والتوجه نحو الجنوب بعد قيام السلطات الإسرائيلية بإصدار أوامر بإخلاء جماعي لهم أمس الجمعة.

ويتناول المقال الموقف الأمريكي من التطورات الحالية في قطاع غزة حيث يشير إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي يؤكد فيها ضرورة تسوية الأزمة الإنسانية في غزة التي طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني.

ويلفت المقال إلى تحذيرات الأمم المتحدة من الوضع الكارثي الذي قد ينجم عن النزوح الجماعي لسكان شمال غزة، مسلطا الضوء على مطالبة الأمم المتحدة لإسرائيل بالعدول عن قرارها بإخلاء سكان شمال غزة عن ديارهم.

وينوه المقال في هذا السياق إلى تصريحات أمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش التي يقول فيها إن الموقف الحالي في غزة بدأ يأخذ منعطفا غاية في الخطورة، مطالبا بتوفير مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين المتضررين جراء المواجهات المسلحة هناك.

ويشير المقال في الختام إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عقد جلسة مباحثات عاجلة مع وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان أعرب خلالها عن رفضه التام للنزوح القسري للفلسطينيين عن ديارهم.

