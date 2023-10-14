شهيرة فى ذكرى رحيل محمود ياسين: "أنت الحبيب والصديق والسند"

نشرت الفنانة شهيرة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة تجمعها بزوجها الراحل الفنان محمود ياسين، إحياء لذكرى وفاته اليوم.

ووجهت رساله تنعى فيها الراحل قائلة "صباح حزين لأنه الصباح الذى رحلت فيه ولن تعود، أعيش الأيام وتمر مع إحساسى الغريب بأنك موجود، وإذا جاءت سيرتك العطرة وقال أحدهم الله يرحمه، انزعج على الحقيقة المره".

وتابعت "وتمر الأيام والشهور والسنين ومازلت انت أنت، وأنا أنا، أنت الحبيب والصديق والسند والشهر، والقلب النابض بالحب لمن حولك، انت الحكمه والوعى والحنان والاحتواء".

واختتمت "أنا التى تعانى من البعاد والإشتياق لكل تفاصيل الحياه معك، الايام الحلوه والصعبة، نم يا حبيبي فى سلام، وتنعم بما اتاك الله من فضله بأذنه وكرمه، دعواتكم لحبيبي وحبيبكم".

يذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين قدم الكثير من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل "سوق العصر، اللقاء الثاني، غداً تتفتح الزهور، ماما فى القسم"،وقدم أيضاً الكثير من الأعمال السينمائية أبرزها فيلم "أفواه وارانب، أذكرينى، السادة المرتشون، الوعد، الجزيرة".

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