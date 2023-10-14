وزير البترول ومحافظ الإسكندرية يفتتحان محطة تموين سيارات كارجاس العجمي

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الأسكندرية، اليوم السبت، محطة (كارجاس العجمي) بجراج الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية لتلبية احتياجات الجمهور أصحاب السيارات العاملة بالغاز الطبيعى، وذلك فى إطار الشراكة القائمة مع الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الأسكندرية .

وعقب الافتتاح ، اكد الملا على ان قطاع البترول مستمر فى زيادة منافذ خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى كافة ربوع الجمهورية للتيسير على المواطنين ، فى ظل الاعتماد على الغاز كوقود نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالى الأداء .

واوضح الملا ان محافظة الإسكندرية من اعرق المناطق البترولية وتتميز بتنوع الانشطة البترولية على اراضيها ، مؤكداً ان قطاع البترول لا يتوانى فى تقديم الخدمات لاهالى المحافظة ، وتلبية احتياجاتهم من الوقود والغاز الطبيعي ، والعمل على إنشاء محطات تموين غاز جديدة وتطوير محطات الوقود القائمة وإضافة خدمة تموين الغاز لها لتصبح محطات وقود متكاملة.

ومن جانبه ، اكد محافظ الإسكندرية أن قطاع البترول من القطاعات الرائدة التى لها اساهمات كبيرة فى تنمية محافظة الإسكندرية وله العديد من المشاركات المجتمعية التى يحتاجها اهالى المحافظة ، لافتاً إلى أن افتتاح محطة تموين السيارات بالغاز اليوم يضاف إلى إسهاماته ذات القيمة والتى تلبى احتياجات اهالى المحافظة، مشيراً إلى انتشار مثل هذه المحطات يحقق جدوى اقتصادية للمواطن فضلاً عن دورها الفعال فى الحفاظ على البيئة.

وخلال تفقد المحطة الجديدة ، استمع الوزير ومرافقوه إلى شرح من المهندس خالد جمال رئيس شركة كارجاس ، حيث اوضح ان محطة (كارجاس العجمي) التى تم إفتتاحها للجمهور اليوم مقامة على أحدث طراز بطاقة 4 موزعات شحن و 8 نقاط تموين يُمكنها من ضخ 30 ألف متر مكعب غاز يومياً لخدمة 2500 سيارة يومياً، كما يوجد بها مركز لتحويل السيارات بطاقة تحويل 10 سيارات يومياً وصيانة 70 سيارة يومياً، و مركز لخدمة الزيوت تحت العلامة التجارية bp visco.

وعقب ذلك قام المهندس طارق الملا ومحافظ الإسكندرية بتفقد محطة تموين أتوبيسات النقل الجماعي التابعة للهيئة العامة لنقل الركاب ، والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 20 ألف متر مكعب غاز يومياً لتموين 70 أتوبيسا يوميا.

وتجدر الإشارة إلى أن لدى شركة كارجاس 17 محطة عاملة بمحافظة الأسكندرية لتموين السيارات بالغاز الطبيعي تخدم الجمهور .



