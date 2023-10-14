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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور | انطلاق مسابقة ملكة جمال البلح بالوادي الجديد

مهرجان التمور
مهرجان التمور
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نظمت محافظة الوادي الجديد مسابقة ملكة جمال البلح للأطفال، اليوم السبت، بمشاركة 10 فتيات، على هامش مهرجان التمور الثالث ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الـ64 وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالديوان العام بمدينة الخارجة.

حضر افتتاح المسابقة كل من السفير أبو بكر صار وزير الحج في دولة السنغال، و 7 محافظين حاليين هم محافظو محافظات ( مطروح – الفيوم – المنوفية – أسيوط – أسوان- كفر الشيخ – الغربية) والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، النائب عبد الحميد بدوي، عضو رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ورجال أعمال ومستثمرين. 

مسابقة ملكة جمال البلح مخصصة للأطفال ويجري تنظيم المسابقة من خلال عروض فنية للمتسابقات، واختيار "الملکة والوصيفة" من بين 10 مشارکات، مع تقديم هدايا قيمة للفائزين بالمسابقة ويكون سن الطفلة من 5 سنوات حتى 10 سنوات. 

جدير بالذكر أن المسابقة تنفذ للمرة الثامنة على التوالي وتقام على هامش الاحتفالات بالعيد القومي والانتهاء من موسم حصاد البلح.

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الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه الوادي الجديد هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة دولة السنغال رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب رئيس جامعة الإسكندرية لجنة الزراعة والري محافظة الوادي الجديد مدينة الخارجة مهرجان التمور
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