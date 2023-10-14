مقتل شخص في مشاجرة بسبب معاكسة الفتيات بشبين القناطر

شهدت مدينة شبين القناطر واقعة قتل حيث قام 3 أشخاص بطعن آخر فى مشاجرة بينهم بسبب معاكسة الفتيات في الشارع، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر وألقي القبض على المتهمين الثلاثة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد حرب مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول "ع ا ع" 22 سنة جثة هامدة إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد ادعاء مشاجرة.

جرى تشكيل فريق بحث قادة اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية لكشف غموض الواقعة وتوصلت التحريات إلى وجود مشاجرة بين المجني عليه و3 اخرين بسبب معاكسة الفتيات فقام المتهمون بطعنه عدة طعنات بأسلحة بيضاء مما أدى إلى مصرعه في الحال.

تمكن المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر من القبض على المتهمين وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة وتحرر المحضر باللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثة وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بالدفنة عقب ذلك.