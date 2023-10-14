منصة إخبارية: روسيا تعتزم بناء محطة للطاقة النووية في مالي

السبت 14/أكتوبر/2023 - 12:49 م

ذكر الموقع الإخباري (مالي جيت) اليوم /السبت/ أن شركة "روساتوم" الروسية الحكومية للطاقة النووية، أعلنت أنها وقعت اتفاقًا مع مالي؛ للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بما في ذلك إمكانية إنشاء البنية التحتية النووية هناك، وذلك بعد ساعات على إبرامها اتفاقًا مع بوركينا فاسو المجاورة لبناء محطة نووية لتوليد الطاقة.

وأضاف الموقع الإخباري - وفقا لبيان صادر عن شركة "روساتوم" - أن روسيا ومالي قامتا بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الطاقة النووية المدنية، وتم مناقشة شراكتهما في مجال الاستكشاف الجيولوجي والتعديني.

وأوضحت "روساتوم" أن المذكرة الروسية المالية بشأن الطاقة النووية تحدد المهام ذات الأولوية وأدوات التعاون وتحدد مجالات العمل المشترك منها: تطوير البنية التحتية النووية في مالي، وزيادة الوعي العام بالتكنولوجيات النووية، وإجراء البحوث الأساسية والتطبيقية، وضمان الطاقة النووية، بالإضافة إلى السلامة الإشعاعية والجسدية وتدريب الموظفين وإنشاء مفاعلات بحثية ومحطات طاقة.

كما اتفق البلدان على تبادل الزيارات بين المختصين في هذا المجال، وتم توقيع الاتفاق خلال فعاليات أسبوع الطاقة الروسي في موسكو الذي حضره وفد مالي ونائب مدير عام شركة "روساتوم" نيكولاي سباسكي.

ويأتي الاتفاق بعد ثلاثة أيام من مناقشة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مكالمة هاتفية مع رئيس الفترة الانتقالية في مالي آسيمي جويتا؛ سبل تعزيز العلاقات الأمنية بين بلديهما.

يشار إلى أنه - ومنذ بدء النزاع في أوكرانيا - تخوض روسيا منافسة مع الغرب، وتعهدت بإقامة المزيد من التعاون العسكري مع الزعماء الأفارقة وتقديم محاصيل حبوب بشكل مجاني لست دول إفريقية.

