كنائس القدس: المزيد من الأبرياء والضعفاء يدفعون ثمنًا باهظًا في غزة

أكد بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس اليوم على أن المزيد من الأبرياء والضعفاء من المدنيين يدفعون ثمنًا باهظًا، جراء الأحداث الحالية المشتعلة في غزة من قبل الحكومة الإسرائيلية، التي بدأت بشن غاراتها عقب حملة “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة حماس السبت الماضي.

وجاء ذلك ضمن بيان نشر من قبل بطاركة ورؤساء الكنائس بعد تشكيل لجنة طارئة في القدس للصلاة والتشاور حول الأزمة الإنسانية الحالية.

وقالت اللجنة في بيانها: «أرضنا المقدسة الحبيبة تغيرت بشكل كبير خلال الأسبوع المنصرم، ونشهد حاليًا دورة جديدة من العنف مع هجوم غير مبرر على كافة المدنيين؛ إن التوترات مستمرة في الارتفاع والمزيد من الأبرياء والضعفاء يدفعون ثمنًا باهظًا كما يظهر بوضوح من العدد المروع للضحايا وكمية الدمار في غزة».

وتابعت: «إن امر إخلاء شمال غزة وطلب نقل 1.1 مليون شخص؛ بما في ذلك جميع أفراد رعايانا المسيحيين هناك؛ إلى جنوب القطاع خلال 24 ساعة سيعمق الكارثة الإنسانية المهولة اصلًا، أهل غزة جميعًا محرومين من الكهرباء والمياة وإمدادات الوقود والطعام والدواء، وفقًا لمصادر الأمم المتحدة؛ نزح نصف مليون شخص بالفعل بسبب تدمير منازلهم. والعديد من المدنيين في غزة اوضحوا لنا أنه ليس هناك سُبُل واقعية تُمكنهم من الإجلاء بأمان في أي اتجاه».

وأكملت: «ندعو دولة إسرائيل؛ وبدعم من المجتمع الدوليء أن تسمح بدخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة حتى يتمكن الآلاف من المدنيين الأبرياء الحصول على العلاج الطبي والإمدادات الأساسية. علاوة على ذلك؛ ندعو جميع الأطراف إلى تهدئة هذا الصراع من أجل إنقاذ حياة الأبرياء مع الالتزام باسس العدالة».

وأختتمت اللجنة بيانها بالقول: «تضامنًا مع جميع الذين عانوا في هذا الصراع والعائلات التي تتألم بسبب العنفء ندعو رعايا كنائسنا وجميع محبي الخير في جميع أنحاء العالم إلى الصوم والصلاة يوم الثلاثاء القادم، ما زال هناك وقت لوقف الكراهية».

مسلسل القتل مستمر

وفي سياق متصل، تشير أواخر التقارير الإخبارية إلى ارتفاع حصيلة الضحايا، إلى استشهاد 2215 على الأقل وإصابة 8714 آخرين في غزة ومقتل 54 وإصابة 1100 آخرين في الضفة الغربية، فيما بلغ عدد القتلى 1300 من الجانب الإسرائيلي.

