أمن الجيزة يكشف ملابسات مقتل حلاق أبو النمرس

كشفت أجهزة الامن بالجيزة ملابسات ضبط شخص لقيامه بالتعدى على آخر خلال مشاجرة بينهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات عائلية فى أبو النمرس.

تلقى مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى .

وبالفحص تبين حدوثها بين ("طرف أول" حلاق ، توفى إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر – "طرف ثان" نجل خال الأول) وذلك حال تواجدهما بالمحل عمل الأول وتعدى خلالها الثانى على الأول بسكين فأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وذلك لوجود خلافات عائلية بينهما وقيام الأول بالتعدى على والدته (عمة الثانى) بالضرب .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة فى الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.