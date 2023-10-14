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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 10 تجار مخدرات بحوزتهم كميات تزن 23 كيلو بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على 10 تجار مخدرات في حملة مكبرة على مدينة القناطر الخيرية، أسفرت عن ضبط المتهمين وبحوزتهم 23 كيلو مخدرات عبارة عن حشيش وهيروين وشابو وأسلحة نارية وبيضاء، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لمكتب مكافحة المخدرات في مديرية أمن القليوبية تفيد قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز شرطة القناطر بالقليوبية مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط 5 من العناصر الإجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهم 100 طربة حشيش تزن 10 كيلو جرام وكمية من مخدر الآيس "الشابو" تزن  2 كيلو جرام وبندقية آلية و2 طبنجة و3 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة  وأجزاء لسلاح آلي وسيارة.

كما جرى ضبط عاطلَين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما 50 طربة حشيش تزن 5 كيلو جرام وكمية من مخدر الآيس "الشابو" تزن 2،250 كيلو جرام وسلاح أبيض.

وجرى ضبط 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية وبحوزتهم 27 طربة حشيش  تزن 2،700 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين تزن كيلو جرام  وكمية من مخدر الهيدرو تزن  500 جرام وكمية لمادة الأمفيتامين "المادة الفعالة لأقراص الكبتاجون المخدرة"  تزن  1،500 كيلو جرام و3 سلاح أبيض وميزان حساس وسيارتين وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4،660،000 مليون جنيه تقريبًا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 

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أخبار محافظة القليوبية مخدرات
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