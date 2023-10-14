تجديد حبس 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة توتوك في المرج

قرر قاضي الجنايات، اليوم السبت، تجديد حبس 4 اشخاص 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مركبة "توك توك" من قائدها بالإكراه بالمرج.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين وسرعة التحريات التكميلية والتحفظ على المضبوطات.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – 2 قطعة سلاح أبيض- هاتف محمول) وذلك حال قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من (سائق "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) كرهاً عنه حال تواجدهم بدائرة القسم ، وبسؤال المجنى عليه إتهمهم بمحاولة سرقته وإحداث إصابته المنوه عنها .

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية