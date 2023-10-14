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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نهائي مصري خالص في بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش بين هانيا ونور الشربيني

نور الشربينى
نور الشربينى
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تأهلت نور الشربينى المصنفة الأولى عالميا، إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش 2023، بعد فوزها على صاحبة الأرض والجمهور الأمريكية أوليفيا فيكتر المصنفة التاسعة عالميا، بنتيجة 3-1 فى مباراة الدور نصف نهائى.
وتستضيف البطولة مدينة فيلادلفيا الأمريكية حتى 15 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار.
كانت نتيجة الأشواط 11-5, 6-11, 11-4, 11-6.
بذلك تلتقى نور مع المصريه هانيا الحمامى فى المباراة النهائية للبطولة الثانية على التوالى، ليكون نهائي مصرى خالص.

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بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش اسكواش نور الشربيني هانيا الحمامي
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