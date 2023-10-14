نهائي مصري خالص في بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش بين هانيا ونور الشربيني

تأهلت نور الشربينى المصنفة الأولى عالميا، إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش 2023، بعد فوزها على صاحبة الأرض والجمهور الأمريكية أوليفيا فيكتر المصنفة التاسعة عالميا، بنتيجة 3-1 فى مباراة الدور نصف نهائى.

وتستضيف البطولة مدينة فيلادلفيا الأمريكية حتى 15 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار.

كانت نتيجة الأشواط 11-5, 6-11, 11-4, 11-6.

بذلك تلتقى نور مع المصريه هانيا الحمامى فى المباراة النهائية للبطولة الثانية على التوالى، ليكون نهائي مصرى خالص.