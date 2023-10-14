تجديد حبس متهم بضرب زوجته بسبب دعوى خلع بالمقطم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بالتعدى علي زوجته، بسلاح ابيض، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.



كانت النيابة قد أمرت بإعداد تقرير طبي حول الإصابات التي احدثها المتهم بها، والإستعلام عن حالتها الصحية، والتحرى حول الواقعة.

ورصدت المتابعة الأمنية بمقطع فيديو عبر أحد المواقع، يتضمن تضرر زوجة من زوجها لتعديه عليها بالضرب وإصابتها بجروح عقب علمه برفعها دعوى خُلع ضده وتركها منزل الزوجية.



وبالاستعلام تبين تحرير الزوجة محضر تعدى عليها من زوجها، يعمل "جزار" عليها بسلاح أبيض "كتر" وإحداث إصابتها، بسبب دعوى الخُلع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وضبطه، وتولت النيابة العامة التحقيقات.