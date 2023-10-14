عقد مركز النيل للإعلام بمحافظة مطروح، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، اليوم السبت، ندوة توعوية حول المشاركة الانتخابية، ضمن حملة “انزل.. شارك” وذلك بمقر جمعية الصداقة المصرية.

استهدفت الندوة أعضاء الجمعية وسكان المنطقة المحيطة، وأدارات الندوة صافيناز انور مدير مركز النيل، مؤكدة على أهمية عقد الندوات مع المواطنين المؤسسات والتجمعات لحثهم على ضرورة ممارسة حقهم الانتخابي في الاستحقاق الرئاسي وغيره من الاستحقاقات القادمة.

ومن جانبه قال أحمد سباق الصحفى بجريدة الشروق، إن مشاركة المواطنين فى استحقاق انتخابات رئيس الجمهورية المقبلة، ضرورة وواجب وطنى على كل مواطن مصري فى ظل التحديات التى تشهدها مصر على كل حدودها.

وأكد أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعتبر رسالة قوية للخارج قبل الداخل، مفادها أن هناك التفاف من المواطنين حول الدولة ومؤسساتها، وأنهم ظهير شعبى قوى خلف جيشهم ووطنهم أمام التحديات والمخاطر التى تحدث به، وحذر من الرسائل السلبية التى يصدرها الإعلام المعادى للأمة المصرية، بتوجيه المواطنين بالعزوف عن المشاركة الايجابية.

وأشار سباق إلى مشاركة كل المصريين في الانتخابات الرئاسية تعد إلهام للحالة الوطنية التى تجاوزت بها الأمة المصرية كواطنين ودولة نكسة 1967، وعبر إلى انتصار 1973م على دولة الاحتلال إسرائيل، وصحح من خلال المسار فى 30 يونيو 2013، مؤكدة على روح وقدرة الشعب المصري، الذى دائما ما كان أكبر داعم وساند للمؤسسات الدولة المصرية،على مدى العصور الماضية.



النيل للإعلام بمطروح ينظم ندوة توعوية حول المشاركة الانتخابية

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