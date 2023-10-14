تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد بنفس موقعه القديم.

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد

واستمع رئيس الوزراء من مهندسي المشروع عن حجم الأعمال الجارية وما جرى إنجازه بعدما بدأت المدرجات في الظهور على أحد جوانب الملعب، حيث من المخطط أن تتجاوز سعة الاستاد 18 ألف متفرج، وتجرى أعمال الإنشاء بمواصفات عالمية ليكون مضاهيًا لأحدث الاستادات العالمية من حيث المواصفات وعوامل الأمان، وسيجرى الانتهاء منه خلال أقل من 10 أشهر المقبل.

ومن المنتظر أن تضم المقصورة الرئيسية 4 مدرجات تشمل 24 غرفة فندقية للاعبين وقاعات VIP وكبائن المعلقين وغيرها من الأفسام المختلفة.

ووصل رئيس مجلس الوزراء، الوفد المرافق له، محافظة بورسعيد صباح اليوم، حيث جرى استقباله بديوان عام المحافظة وتفقد عدد من الإدارة بالديوان منها: إدارة التحول الرقمي، ويضم برنامج الزيارة عدد أماكن منها: المنطقة الصناعية والأسواق الحضارية الجديدة ومعرض "تحطيم أسعار السلع الغذائية"، والممشى السياحي وساحة مصر.