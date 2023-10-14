"المؤتمر": السيسي يحظى بدعم وتأييد شعبي كبير من المصريين بمختلف انتماءاتهم

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر ، إن إعلان الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي استقبال 538 شخصًا يمثلون 44 جهة مختلفة بين أحزاب ونقابات واتحادات وكيانات شبابية دليلًا قويًا على شعبية الرئيس السيسي من قبل ممثلي أوسع أطياف من المجتمع والقطاعات المختلفة كما أنها تدل على توافق واسع ودعم قوي لسياسته وإنجازاته في إشارة لثقة الجميع في قدراته وفعاليته كزعيم ورئيس للبلاد بالاضافه الى أنها تعد رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأن الشعب المصري يدعم ويثق في قيادته، وهو أمر يعزز مكانة مصر على الصعيد الدولي.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الرئيس يحظي بدعم وتأييد شعبي كبير من المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية بسبب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر تحت قيادته كما أن هذا الدعم الواسع يدل على تقدير الناس للإصلاحات والتحسينات التي تم إحرازها خلال فترات رئاسته.

وناشد فرحات المصريين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا إن المرحلة القادمة سيحصد المصريين ثمار المشروعات القومية، وسيشعر المواطنين بما تحقق من انجازات ورؤية مصر 2030 ، والإنجازات التي تحققت في بناء الإنسان، وتطوير العشوائيات وغيرها من الإنجازات الكبيرة.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بما أعلنته الحملة الانتخابية بتأكيد الرئيس السيسي بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية والفصل التام بين نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى جميع الوجوه والأنشطة لتجنب أي تداخل بين مهام الرئيس الحالي والمرشح الرئاسي، وضمان عدم استخدام موارد الدولة في حملة الانتخابات و هذا الإجراء يعد جزءًا من الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية في مصر .