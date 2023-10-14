بالصور.. رئيس الوزراء يفتتح المجمع الاسترشادي المطور في بورسعيد

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم السبت، المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التنفيذي بمجمع المصالح بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، بحضور اللواء هشام ٱمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأطلع رئيس الوزراء على أقسام المجمع الاسترشادي المطور للجهاز التتفيذي بمجمع المصالح، وحرص على التأكد من انتظام سير العمل داخل المركز، كما التقى موظفي المركز، وشدد على أهمية الدقة والسرعة في إنجاز الأعمال والتيسير على المواطنين، والتطوير المستمر لمستوى الأداء، مشيرا أننا نهدف في المقام الاول لتوفير أقصى درجات الراحة للمواطنين.

كما افتتح مبنى الديوان العام المطور، والذي شهد تطورا كبيرا، ضمن خطة الارتقاء بالمنظومة الإدارية في محافظة بورسعيد، حيث أشاد رئيس مجلس الوزراء بالتطور الاداري الذي شهدته محافظة بورسعيد، والذي يأتي ضمن منظومة موسعة لتطبيق التحول الرقمي في جميع المحافظات المصرية.

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