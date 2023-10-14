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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير خارجية الأردن يدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي

وزير خارجية الأردن
وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي
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دعا وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، المجتمع الدولي، للتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا: "هناك احتلال يجب أن ينتهي".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الكندي، أن الموقف العربي كان واضحا أننا نريد السلام العادل والشامل الذي يوفر السلم للفلسطينيين والإسرائيليين، وللمنطقة بأكملها.

وتابع: "دولة فلسطين يجب أن تقوم، ويجب أن تحصل المواطنين على حقوقها، فطريق السلام واضحة، ليتحرك فلتتوقف الحرب، وتمارس المجتمعات الدولية دورها بإتاحة حل حل سياسي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني مشروعة كاملة".

وأكد الصفدي، أنه كلما مر الوقت زاد القتل والدمار والمعاناه، لافتا إلى أن التصعيد الحالي يدفع المنطقة إلى جحيم الحرب.

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وزير خارجية الأردن وقف العدوان الإسرائيلي غزة المجتمعات الدولية
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