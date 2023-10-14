عقب مقتل مدير مدرسة وموجه بالبداري.. قلق بين أولياء أمور الطلاب.. والتعليم: غدا يوم دراسي ولا خوف علي الطلاب

تسود حالة من القلق بين أولياء أمور طلاب مدرسة العقال الثانوية المشتركة بالبداري، وتخوفات حول تاثير الحادث علي مستقبل اولادهم ودراستهم من توقف الدراسة، عقب حادث اطلاق اعيرة نارية اسفرت عن مقتل مدير المدرسة وموجه بالتعليم واصابة اثنين اخريين بمحيط المدرسة،مما ادي لحالة من الذعر بين الطلاب، وعودة الطلاب لمنازلهم والغاء اليوم الدراسي، مما تسبب في تخوفات من تعطل الدراسة خلال الايام القادمة.

واوضح مصدر بمديرية التربية والتعليم، ان الدراسة والعمل ستنتظم غدا وانه يوم دراسي،وان وجود الطلاب آمن ولا قلق عليهم داخل المدرسة،وان ما حدث جريمة،من المؤكد ان الجهات الشرطية ستتعامل مع الحادث،والطلاب والمدرسة ليس لها علاقة بذلك، فالمدرسة تخدم طلاب قرى نجع زريق والعقال البحرى وتل زايد وطعمه والشيخ عتمان .

وسادت حالة من الذعر صباح اليوم بين الطلاب والاهالي بمنطقة مدرسة العقال الثانوية المشتركة،نتيجة اطلاق اعيرة نارية ومقتل مدير مدرسة وموجه واصابة اثنين اخريين. وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الاسعاف لموقع الحادث،وتبين مقتل شخصين وهم ايمن.د مدير مدرسة ٥٥ سنة،اسامة احمد. ٤٥ موجه بالتعليم واصابة اثنين اخريين من المارة.

وفرضت قوات الامن كرودن امني حول المدرسة،وتم نقل المتوفيين لمستشفى البداري والمصابين لمستشفي اسيوط الجامعي،فيما تكثف قوات امن اسيوط ومركز شرطة البداري جهودها للقبض علي من قاموا باطلاق الاعيرة النارية.