ما هو الذكاء العاطفي وسلبيات عدم استخدام؟

الذكاء العاطفي هو تلك المقدرة على التعرف على مشاعرك الخاصة وفهم مغزاها وأثرها على الأشخاص الآخرين من حولك كما ينطوي الذكاء العاطفي أيضًا على مراقبة الغير وملاحظتهم، وحينما تفهم مشاعر الآخرين سيصبح في وسعك إدارة مشاعرك على نحو أفضل وبالتالي تحقيق نجاحات أكبر في حياتك وبالتحديد عملك.



-سلبيات عدم استخدام الذكاء العاطفي في العمل:

الإحساس بمشاعر سلبية.

انتشار الطاقة السلبية في بيئة العمل.

عدم التحكم في المشكلات السلوكية.

ضعف التواصل.

تجنب المنافسة.

ضعف الثقة في النفس والغير.

خفض التوقعات.

فقدان الولاء.



حيث كشفت الدراسات الحديثة أن للذكاء العاطفي عدداً من الفوائد التي تعود على الإنتاجية، لهذا من الأفضل تحسين منهجيتك في استخدامه وإلا سيكون هنام بعض السلبيات:

الإحساس بمشاعر سلبية حيث يجتاح الموظف إحساس ببعض المشاعر السلبية عندما لا تكون بيئة عمله قائمة على استخدام الذكاء العاطفي، فيغضب سريعاً، ويقلق، ويشعر بالخوف من ارتكاب الأخطاء، وقد ينتابه شعور بخيبة الأمل، والإحساس بالذنب.

انتشار الطاقة السلبية في بيئة العمل وإذا لم يعامل المدير موظفيه بنوع من الذكاء العاطفي؛ حتماً تصيبهم تصورات سلبية، وقد يشعرون بانخفاض نسبة التقدير لذواتهم أو لمجهوداتهم، ولهذا فقد يقدمون إلى العمل فاقدين القدرة على التعامل مع غيرهم.

عدم التحكم في المشكلات السلوكية وتنتشر المشكلات السلوكية بين الموظفين وبعضهم، أو بين الموظفين وقاداتهم نتيجة عدم تحملهم لبيئة العمل الخالية من الذكاء العاطفي، فتجد أن الانفعالات تكثُر، هذا غير الشجارات التي قد تسبب ضغينة في قلوبهم تجاه بعضهم.

ضعف التواصل فينغلق الموظف على نفسه وقد لا يبدي أي أراء أو مقترحات خوفاً من التعامل مع ما يقوله بنوع من الاستهزاء.

تجنب المنافسة حيث ينخفض النشاط التنافسي بين الموظفين، مما يؤثر بالسلب على جودة الإنتاج.

ضعف الثقة في النفس والغير فالمدير الذي يشكك في قدرة موظفه في إحدى المواقف؛ قد يُفقد هذا الموظف إيمانه بنفسه إلى الأبد.

خفض التوقعات حيث تنخفض القدرة على الثقة فيما يفعله المدير أو الموظف بالتدريج.

فقدان الولاء ففي حالة انعدام الذكاء العاطفي تفقد الشركة ولاء موظفيها، وتخسر مالياً.

-فوائد الذكاء العاطفي في العمل:

فعالية العمل الجماعي.

رفع كفاءة بيئة العمل.

تحسين نظام الشركة.

ارتفاع الوعي الذاتي للموظفين والقادة.

المساعدة في ضبط النفس والانفعالات السلوكية.

الولاء للشركة.

من فوائد الذكاء العاطفي أنه يخلق بيئة عمل جيدة، يستطيع فيها أي موظف جديد أن يتكيف مع البقية سريعاً، وبهذا يقدم أحسن ما لديه مع فريق عمله، فتتحسن جودة الإنتاج، وتتقدم الشركة بين صفوف المنافسين.

-طرق توظيف الذكاء العاطفي لتحسين العلاقة مع بيئة العمل:

التواصل الفعال.

التحلي بالمرونة.

التواصل الاجتماعي مع زملاء العمل.

تقديم الدعم العاطفي.

الاستماع والتعاطف.

مواجهة التحديات.

دعم الآخرين.

يساعد الذكاء العاطفي في التقدم الوظيفي كما عرفنا مسبقاً، وذلك لما يوفره من بيئة عمل مناسبة للموظفين، لهذا يجب أن تتعرف طرق توظيف الذكاء العاطفي لتحسين العلاقة مع بيئة العمل:

-سلبيات الذكاء العاطفي:

صعوبة تقديم ردود فعل نقدية.

التلاعب بالآخرين.

على الرغم من مميزات الذكاء العاطفي في بيئة العمل إلا أنه لا يمكن أن يكون هناك شيء دون سلبيات، فكل ما نراه حولنا له وجهان وعلينا أن نوازن تعاملاتنا حتى لا نقع في السلبيات.