ما هو التدمير الذاتي وكيفية التخلص منه؟

التدمير الذاتي مصطلح يطلق على أي فعل سواء كان ماديا أو معنويا يؤدي إلى تدمير الذات وسحقها، وهو المصطلح الذي يشير إلى مجموعة من السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الفرد لإيذاء نفسه عاطفيا عن طريق التفكير أو الدخول في عزلة ووحدة، ومن ثم الوصول إلى درجات خطيرة من الاكتئاب يصعب علاجها، ويمكن أن يأذي الفرد نفسه جسديا عن طريق سلك طرق خاطئة والقيام بأفعال مثل الإدمان أو السرقة.

وكل هذه الأشياء من الممكن أن تكون نابعة من صدمة عصبية شديدة تعرض لها الشخص بسبب حدوث أي مشكلة في حياته، ومن الممكن أن يكون سبب هذه السلوكيات نابعًا من داخله حيث يتخيل أشياء لا تحدث أبدًا ومن ثم يبني عليها الكثير من الأفعال النفسية والجسدية التي قد تودي بحياته الاجتماعية والمهنية حيث ستؤثر هذه الأشياء على حياته بصورة سلبية للغاية، وهناك نصائح للتخلص من التدمير الذاتي:

- التخلص من التدمير الذاتي:

ممارسة الرياضة واحدة من أهم الطرق التي تساعد الأشخاص في التخلص من الأفكار التي تحعلهم يدمرون أنفسهم، كما أنها تنتشلهم من العزلة والوحدة التي يقبعون فيها وهي التي تجعلهم يفكرون في العديد من الأفكار التي يتأذون منها، لذلك يجب على هؤلاء الأشخاص ممارسة الرياضة يوميًّا.

النوم الصحي من الأشياء التي تجعل الإنسان مركزًا وواعيًا طوال الوقت وخاصة إذا كان منتظمًا، فالإنسان إذا حافظ على نظام نوم واحد وأصبح يطبقه دائمًا سيحد أن حياته تغيرت تمامًا وأصبح منجزًا على صعيد التعلم والعمل، لذلك هو واحد من أهم الأشياء التي تجعل الأشخاص يبتعدون عن الأفكار التي تدمرهم.

واحد من أشهر العلامات التي تصاحب ظاهرة التدمير الذاتي على الأشخاص كثرة الإنفاق على أشياء لا يريدونها أو ينفقون ببذخ لأجل الإنفاق فقط لا لأجل شيء آخر، لذلك وضع حد للإنفاق من خطوات العلاج لأن وضع الحد سيجعلهم منتبهين دائمًا لما يشترونه، وينتبهون كذلك لحياتهم.

الأشخاص المصابون بالتدمير الذاتي يهربون إلى هذه الأشياء من حياتهم لأنهم لا يريدون أن يفعلوا شيئًا فيه مسؤولية، لذلك تحديد الأهداف والأولويات وكتابتها شيء مهم في رحلة العلاج لأنها تزيد الإدراك والتركيز تجاه الحياة الواقعية.

قبل فعل الأشياء التي تؤذي الشخص يمكنه الاعتماد على هذه القاعدة حيث سيفكر لمدة 30 دقيقة في الأمر الذي مقبل عليه وكيف سيؤثر عليه، ثم في هذه الفترة يستبدله بنشاط آخر مفيد مثل القراءة أو سماع شيء مثل البودكاست ويرى إن كان سيتخلص من الرغبة الشديدة في فعل الشيء الخاطئ أم لا.

-من الأمثلة على تدمير الذات:

الشراهة في تناول الطعام فقد تأتي نوبات التدمير الذاتي على هيئة شراهة في الأكل شديدة دون النظر إلى عدد السعرات الحرارية التي تدخل الجسم كل يوم، وهذا من أكثر الأشياء التي تدمر الصحة لأنها تزيد من نسبة الدهون وبالتالي حدوث السمنة.

تناول الكحوليات الذين يلجأون إلى تدمير أنفسهم تكون لديهم نوبات غضب شديدة وبشكل مستمر، لذلك يفرغونها في أشكال مختلفة والتي منها تناول الكحوليات بطريقة صعبة وبشراهة دون الالتفات إلى أن الكحولات إدمان ولن تؤثر عليه هو فقط.



التسويف أيضًا من الأمثلة المعروفة للتدمير الذاتي حيث ينتاب الشخص نوبات مختلفة من الكسل وعدم الرغبة في فعل أي شيء وخاصة إذا كان مسؤول منه مثل العمل والمذاكرة أو جلب الأشياء إلى البيت، فيختار التسويف على أن يفعل هذه الأشياء مما يؤدي إلى تراكم الواجبات عليه.

الإفراط في الإنفاق يحد من حرية الفرد فعندما يفرط الشخص في الإنفاق فإنه سيأتي في يوم ما ولا يجد ما ينفقه، وهذا من أهم مظاهر التدمير الذاتي لأنه يدمر نفسه بالتأكيد، وتأتي صور الإفراط في الإنفاق على هيئة الشراء من المواقع أو المقامرة بالمال.

الوحدة من أهم الأشياء التي تدمر الذات فالوحدة من الأشياء التي تدمر الذات وتدمر أشياء كثيرة أخرى في حياة الأفراد، فالشخص عندما ينعزل على نفسه ولا يختلط بأصدقائه ولا بالمجتمعات المختلفة التي تشبهه والتي تختلف عنه، يصبح منطويًا للغاية مما يجعله يفكر في العديد من الأفكار السيئة مثل الانتحار، أو أخذ قرارات خاطئة بناءً على تصورات وهمية ليس لها أساس من الصحة.

المرء عندما يجلس مع نفسه يتخيل قصصًا ومواقف لم تحدث، ويبرر الأشياء من خلال نفسه فقط دون النظر إلى الجوانب الأخرى، لذلك على الإنسان أن يبقى دائمًا وسط أهله وأصدقائه وأحبابه، يسأل عليهم ويزورهم ويحب أن يكون هذا الأمر متبادل حتى يشعر به ويستطيع العطاء في هذه العلاقات.

-علامات التدمير الذاتي:

هناك علامات كثيرة كثيرة يمكن من خلالها معرفة أن الشخص يقوم بتدمير ذاته ويجي أن يذهب إلى طبيب:

قلة الطعام وتأتي أحيانًا نوبات التدمير الذاتي على هيئة اكتئاب وعدم القدرة على فعل أي شيء حتى الطعام، فيقل الطعام حيث لا يريد الشخص أن يأكل أي نوع من أنواع الطعام حتى الأنواع المفضلة لديه، لذلك عند رؤية هذا العرض أو العلامة لا بد من معالجة السبب بسرعة.

عدم القدرة على اتخاذ القرارات فالشخص عندما يفكر في التدمير الذاتي فإن عقله لا يفكر إلا في شيء واحد وهو هذا التدمير بأي شكل من الأشكال، لذلك يكون عقله مشتتًا طوال الوقت فلا يركز في حياته أو مستقبله، بالإضافة إلى عدم قدرته على أخذ القرارات وخاصة المصيرية في حياته.

الإيذاء الجسدي هو من أهم العلامات للتدمير الذاتي وذلك لأن الشخص يتعمد إيذاء نفسه جسديًّا بأن يقوم بقطع شرايين يده، أو يقطع يده بآلة حادة وهكذا، لذلك هذا الشخص لا يحب تركه وحده دون رعاية خاصة وخاصة عند ظهور هذا العرض.

الاغتراب الذاتي ستجد الشخص الذي يدمر نفسه عن طريق استخدام الوسائل المختلفة أنه منطوٍ دائمًا ومنعزل ولا يريد الاحتكاك بأي أوساط سواء كانت تشبهه أم لا، وهذا الاغتراب الذاتي الذي يحدث يزيد من الأمر لأنه يدخله في حالة اكتئاب شديدة لا نعلم هل يمكن أن يخرج منها أم لا.

رفض المساعدة ويرفض هؤلاء الأشخاص المساعدة من أي أحد حتى أهلهم وأقاربهم وأصدقائهم، لأنهم يعتقدون أن الناس كلها لا تحبهم ويجب أن ينعزلوا على أنفسهم ويساعدون أنفسهم بأنفسهم دون اللجوء لأي حد.