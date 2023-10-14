أنظمة الهوائيات الشفافة.. براءة اختراع جديدة بمعهد بحوث الإلكترونيات

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية متابعة تنفيذ رؤية القيادة السياسية بتوجيه البحث العلمي لخدمة أهداف التنمية المستدامة وربط البحث العلمي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، وحل المشاكل والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، وربط الخطط البحثية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بخدمة المحيط الجغرافي وحل مشاكل البيئة المحلية، موجهًا بأهمية زيادة عدد براءات الاختراع الصادرة عن تلك المراكز والمعاهد البحثية، ورفع معدلات النشر بالمجلات العالمية.

وفي هذا الإطار، أعلنت د. شيرين محمد عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات عن صدور براءة اختراع جديدة للمعهد، مشيرة إلى أن تلك البراءة تعد رابع براءة اختراع تصدر للمعهد خلال عامين، نتاجا لسياسة المعهد في زيادة عدد براءات الاختراع التي تتعلق بموضوعات تفيد الصناعة والمجتمع، تماشيا مع سياسة المعهد في تبنى الابتكارات وزيادة عدد براءات الاختراع التي تخدم القضايا التي تضعها الحكومة المصرية على رأس أولوياتها.

وأضافت رئيس المعهد، أن براءة الاختراع الجديدة تتناول أنظمة الهوائيات الشفافة لحصاد الطاقة الكهرومغناطيسية والتي لها العديد من التطبيقات الحديثة، مشيرة إلى أن تلك الأنظمة لا تحجب أشعة الشمس ولا تحجب الرؤية، حيث يمكن استخدام هذا الهوائي على الفاترينات دون أن يحجب رؤية المعروضات، كما يمكن وضعه على أسطح نوافذ المباني ونوافذ السيارات والخلايا الشمسية وأي صندوق أو سطح زجاجي، مما يزيد من تعدد تطبيقات ومجالات استخدامه مثل تغذية المجسات اللاسلكية في نظم إنترنت الأشياء في التطبيقات الطبية، والصناعية، والزراعية، وقياس التلوث البيئي، وفي المتاحف الذكية، لافتة إلى أن تطبيقه في المتاحف في مصر يعد أكثر أهمية نظرا لأنها بلد سياحي تتميز بتنوع الآثار ووجود عدد كبير من المتاحف.

ولفتت د. شيرين محرم إلى أن الاختراع الجديد يتميز فيه نظام الهوائي بدرجة عالية من الشفافية والكفاءة، حيث إنه ذو معامل شفافية يصل إلى 90 %، وذو كسب عال مقارنة بالهوائيات ذات نفس الشفافية التي تم تقديمها مسبقا، كما أن تكلفة النظام الجديد منخفضة جدا عما تم تقديمه سابقا.

جدير بالذكر، أن مخترعات هذا الاختراع من معهد بحوث الإلكترونيات هن د. نرمين أحمد التريسي باحث بالمعهد، د. داليا محمد نشأت أستاذ باحث بالمعهد، د. عصمت عبد الفتاح أستاذ باحث متفرغ بالمعهد.