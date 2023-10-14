"تاج الدين": المشروع القومي للبلازما استغرق جهدا كبيرا ليصبح حقيقيا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ المشروع القومي للبلازما مشروع هام جدا ومشروع استراتيجي واستغرق جهدا كبيرا طبيا وفنيا كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى صار مشروعا حقيقيا.

وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم السبت، أن البلازما يشكل 55% من نسبة الدم ومعظمه مياه بالإضافة إلى مواد حيوية مفيدة لحياة الإنسان مثل الألبومين ومواد التخثر والتجلط ومواد مناعية كثيرة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنّ البلازما يحتاج إليها المصابون بأمراض كثيرة مثل الهيموفيليا والنزيف، وكانت الدولة المصرية تستورد مشتقات البلازما من الخارج رغم أهميتها وأنها لا بديل لها وضرورة إتاحتها للمرضى وتوفر هذه الأدوية بصورة مستمرة لأنها تساوي حياة كثير من المرضى.

