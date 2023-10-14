محافظ بورسعيد يستقبل وزير التنمية المحلية

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم السبت، اللواء هشام ٱمنة، وزير التنمية المحلية، بمكتبه بمبنى ديوان عام المحافظة، وذلك على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة بورسعيد، مشيدا بالتعاون المثمر بين محافظة بورسعيد ووزارة التنمية المحلية في العديد من الملفات، كما وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير التنمية المحلية على تقديم الدعم المتواصل لجميع المشروعات الخدمية المقامة على ارض بورسعيد.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة معالي رئيس الوزراء، تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والصناعية ببورسعيد