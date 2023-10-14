طائرة عسكرية كورية جنوبية تعيد 163 مواطنا من إسرائيل

السبت 14/أكتوبر/2023 - 11:29 ص

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن طائرة عسكرية كورية جنوبية ستعيد 163 مواطنا من إسرائيل، بعد اندلاع الصراع هناك.

ووفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، غادرت طائرة نقل عسكرية من طراز "KC-330" وهي تقل الكوريين الجنوبيين من تل أبيب في وقت مبكر من اليوم السبت، ومن المتوقع أن تهبط في قاعدة سول الجوية في "سيونجنام" جنوب سول، في وقت لاحق من مساء اليوم.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - إلى أن الطائرة تقل أيضا 51 يابانيا و6 سنغافوريين، كجزء من جهود سول لتقديم التعاون الإنساني.

وهذه هي أول عملية نقل من نوعها للمواطنين الكوريين الجنوبيين من إسرائيل على متن طائرة عسكرية؛ وهي عملية النقل الثانية بعد إعادة 192 شخصا على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية يوم الأربعاء الماضي.

وقال مسؤولون إن الحكومة قررت إرسال الطائرة العسكرية مع تصاعد تعليق شركات الطيران عمليات الطيران من وإلى مطار "بن جوريون" الدولي في تل أبيب وسط الصراع المتصاعد.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية إنه لا يزال حوالي 470 كوريا جنوبيا في إسرائيل ومعظمهم من المقيمين هناك منذ فترة طويلة واختاروا البقاء بمحض إرادتهم.. مضيفا أن البعثة الدبلوماسية هناك تواصل نصحهم بمغادرة المنطقة بحثا عن الأمان.

وكان ما يقرب من 630 كوريا جنوبيا يقيمون في إسرائيل، قبل مغادرة الطائرة العسكرية، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف الكوريين الجنوبيين منذ بدء الصراع.