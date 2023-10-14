الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي على غزة دمر أكثر من 1300 مبنى

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أنه تم "تدمير أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء الضربات الإسرائيلية".

حدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، لسكان مدينة غزة طريقين لمغادرة المدينة جنوبا لساعات محدودة، وهو أمر وصفته الأمم المتحدة بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

وانتهت صباح اليوم المهلة التي أعطها الجيش لسكان شمال قطاع غزة بضرورة مغادرته خلال 24 ساعة.

وجاءت خطوة جيش الاحتلال الإسرائيلي دون أن يعلن وقفا لإطلاق النار في هذه المرحلة، وذلك بعد يوم من قصفه قافلة نازحين أودت بحياة أكثر من 70 شخصا، جلهم من النساء والأطفال، بحسب مصادر فلسطينية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه سيسمح لسكان مدينة غزة باتجاه منطقة وادي غزة جنوبا، عبر شارعي صلاح الدين والبحر.

وصرّح متحدث باسم جيش الاحتلال في إفادة مصورة في وقت مبكر السبت: "شهدنا تحركا ضخما لمدنيين فلسطينيين صوب الجنوب".

ولم يذكر المهلة ولم يفسح المجال لتلقي أسئلة، وفق وكالة "رويترز".

