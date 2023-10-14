وصول طائرة مساعدات إنسانية تابعة لـ"الصحة العالمية" إلى مطار العريش لإرسالها لغزة

وصلت طائرة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة الصحة العالمية إلى مطار العريش الدولي لإرسالها إلى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفى وقت سابق وصلت مساعدات إنسانية من الأردن إلى مطار العريش المصري يوم الخميس الماضي.

ودعت مصر جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي، الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.