مقتل موجه ومدير مدرسة بالرصاص جراء خصومة ثأرية في أسيوط

سادت حالة من الذعر بين طلاب مدرسة الثانوية بالعقال البحري التابعة لمركز شرطة البداري بمحافظة أسيوط، عقب مقتل مدير مدرسة وموجه بالتعليم وإصابة 2 آخرين، في حادث إطلاق الأعيرة النارية أمام المدرسة مع توقيت دخول المدارس اليوم السبت،

تلقي مركز شرطة البداري بلاغا من احد المواطنين، يفيد إطلاق أعيرة نارية أمام المدرسة، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين مقتل شخصين هما أيمن.د مدير مدرسة ٥٥ سنة، أسامة احمد. ٤٥ موجه بالتعليم واصابة اثنين اخرين من المارة.

وفرضت قوات الامن كرودن امني حول المدرسة، وتم نقل المتوفيين إلى مستشفى البداري ونقل المصابين لمستشفي اسيوط الجامعي.

وأفادت التحريات الاولية، أن أسباب اطلاق الاعيرة النارية يعود لخلاف وخصومة، للثآر من مدير المدرسة، وتكثف قوات أمن أسيوط ومركز شرطة البداري جهودها للقبض علي من قاموا باطلاق الأعيرة النارية وجاري تحرير محضر بذلك.