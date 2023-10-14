ads
السبت 14 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مقتل موجه ومدير مدرسة بالرصاص جراء خصومة ثأرية في أسيوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سادت حالة من الذعر بين طلاب مدرسة الثانوية بالعقال البحري التابعة لمركز شرطة البداري بمحافظة أسيوط، عقب مقتل مدير مدرسة وموجه بالتعليم وإصابة 2 آخرين، في حادث إطلاق الأعيرة النارية أمام المدرسة مع توقيت دخول المدارس اليوم السبت، 

تلقي مركز شرطة البداري بلاغا من احد المواطنين، يفيد إطلاق أعيرة نارية أمام المدرسة، وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين مقتل شخصين هما أيمن.د مدير مدرسة ٥٥ سنة، أسامة احمد. ٤٥ موجه بالتعليم واصابة اثنين اخرين من المارة.

وفرضت قوات الامن كرودن امني حول المدرسة، وتم نقل المتوفيين إلى مستشفى البداري ونقل المصابين لمستشفي اسيوط الجامعي.

وأفادت التحريات الاولية، أن أسباب اطلاق الاعيرة النارية يعود لخلاف وخصومة، للثآر من مدير المدرسة، وتكثف قوات أمن أسيوط ومركز شرطة البداري جهودها للقبض علي من قاموا باطلاق الأعيرة النارية وجاري تحرير محضر بذلك.

ads
اطلاق اعيرة نارية سيارات الإسعاف قوات الأمن مستشفي أسيوط الجامعي مستشفى أسيوط
ads