كيربي: إسرائيل لم تتشاور معنا قبل دعوتها لإجلاء سكان من شمال غزة

السبت 14/أكتوبر/2023 - 11:08 ص

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن إسرائيل لم تخطر الولايات المتحدة أو تتشاور معها قبل أن تطلب إجلاء 1.1 مليون فلسطيني من شمال غزة إلى الجزء الجنوبي من القطاع.

وقال كيربي - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم /السبت/ - "لم تكن هناك أي مشاورات مسبقة على حد علمي.. بالطبع نحن قلقون بشأن أي خسارة إضافية في الأرواح".

وأضاف كيربي قائلا "نحن بشكل روتيني سنواصل التحدث مع نظرائنا الإسرائيليين حول القضايا المتعلقة بقانون الصراع المسلح واحترام الحياة البشرية".

