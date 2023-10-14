أطباء مُستشفى بشمال قطاع غزة يرفضون أوامر الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء

السبت 14/أكتوبر/2023 - 11:05 ص

رفض أطباء وممرضون فلسطينيون، اليوم السبت، الانصياع لأوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مستشفى "العودة" في جباليا شمال قطاع غزة.

وقال مُدير مستشفى "العودة"، إن ظروفا كارثية يواجهها الكادر الطبي في المستشفى، المكون من 35 طبيبًا وممرضًا، بفعل التزايد المُتسارع بعدد الشهداء والجرحى.. مؤكدا إصرارهم على البقاء، وتقديم الخدمة للمرضى، الذين من بينهم حالات حرجة.

وقد هدد جيش الاحتلال يوم أمس، بقصف المستشفى، وأمهل من فيه 24 ساعة لإخلائه.

وتأتي هذه التهديدات في ظل أوضاع صحية وإنسانية كارثية يعيشها قطاع غزة، حيث توشك المنظومة الصحية بأكملها على الانهيار، بسبب انقطاع التيار الكهربائي وعدم سماح الاحتلال بإيصال الكهرباء والمياه والوقود للقطاع منذ بداية العدوان قبل ثمانية أيام، فيما يتكدس آلاف الجرحى في ممرات المستشفيات والمراكز الصحية، التي لا تتوقف لحظة عن استقبال جرحى العدوان.