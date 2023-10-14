استمرار حبس فني لحام لاتهامه بقتل زوجته بأكتوبر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، استمرار حبس فنى لحام 15 يومًا لاتهامه بقتل سيدة تزوجها عرفيًا.

كانت البداية بتلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سائق تابع لشركة توصيل مفاداه أنه أثناء مروره أسفل كوبري امتداد زويل المؤدي للطريق الأوسطي بدائرة القسم عثر على جثة أحد الأشخاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة ترتدي عباءة سوداء مذبوحة وبها آثار عدة طعنات نافذة مع خروج أجزاء من أحشائها بالخارج، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "فني لحام" زوج المجني عليها عرفيا بسبب شكه في سلوكها وتعدد علاقتها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.