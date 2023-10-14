استمرار حبس المتهمين بالاتجار في الحشيش بأكتوبر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر استمرار حبس عاطلين "لهما معلومات جنائية"، بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 150 طربة لجوهر الحشيش المخدر ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطلين "لهما معلومات جنائية مسجلة" بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية وكرا لمزاولة أعمالهما الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهما وبحوزتهما "150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما"، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.