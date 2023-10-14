شئون الأسرى بفلسطين: الأمم المتحدة منحت إسرائيل الضوءً الأخضر لقتل الشعب الفلسطيني

قال رئيس هيئة شئون الأسرى بفلسطين قدورة فارس، إن الأمم المتحدة لم تكن بالمستوى المنوط بها، والتفويض الممنوح لها في كل الصراعات في العالم، مشددًا على أن الأمم المتحدة خيبت آمال الشعب الفلسطيني، وأن المواثيق الدولية لم يتم تطبيقها في كل ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”: "لا نريد أن نأخذ من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية عدوا، لكنهم خيبوا آمالنا دائما، وهذا شجع الاحتلال الإسرائيلي على أن تذهب بعيدا في جرائمها المستمرة والممتدة على مدار 75 عامًا، واليوم تصل ذروتها لعملية إبادة واضحة في غزة، في ظل صمت ونفاق العالم تجاه إسرائيل، ومنحها ضوءًا أخضرًا لتواصل تقتيل الشعب الفلسطيني".