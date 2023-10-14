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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيقات تكشف عدم وجود إصابات في حريق مصنع بمنشأة القناطر

أرشيفية
أرشيفية
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تباشر النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات حول نشوب حريق داخل مصنع فايبر بطريق المناشي بمنشأة القناطر.

 

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما امرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص اثار الحريق.

وكشفت التحقيقات ان الحريق لم يسفر عن وجود إصابات او وفيات.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع فايبر بطريق المناشي بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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