الكنيسة القبطية بأستراليا تودع القس بيشوي واصف كاهن كنيسة مار مرقس

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأستراليا، صباح اليوم السبت الموافق ١٤ أكتوبر، القس بيشوي واصف، كاهن كنيسة القديس العظيم مارمرقس والشهيد مار جرجس بشمال برسبن في ولاية كوينزلاند الإسترالية.



وقد ترأس صلوات التجنيز الانبا دانييل اسقف سيدني وتوابعها، بحضور عدد كبير من كهنة الإيبارشية، بجانب عائلة القس بيشوي وشعب الكنيسة.

وقد سجي جثمان القس بيشوي أمام هيكل الكنيسة منذ مساء أمس الجمعة حضر صلاة العشية والتسبحه والقداس الإلهي في الوقت الذى كان فيه يلقي شعب الكنيسة نظرة الوداع الأخيرة علي أبيهم الروحي.

وعقب انتهاء صلاة الجنازة زف كهنة وشعب الكنيسة الصندوق الذي يحوى الجثمان حول المذبح والكنيسة قبل الذهاب إلى مقابر العائلة.



ويذكر أن القس بيشوى تنيح صباح الثلاثاء الماضي الموافق ١٠ أكتوبر، بعد صراع مرير مع مرض الفردوس وخدمة كهنوتية دامت ٨ سنوات.