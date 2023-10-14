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السبت 14 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 29 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت 29 فلسطينيًا. 
وقالت مصادر فلسطينية، إنه جرى اعتقال شابين من مُخيم "قلنديا" شمال مدينة القدس المحتلة، فيما تم اعتقال أربعة بينهم أسير محرر من رام الله في وسط الضفة، وستة من مُحافظة "اريحا" شرقها. 
وفي بيت لحم جنوب الضفة، جرى اعتقال ستة أشخاص، وتسعة من محافظة "الخليل" الجنوبية، فيما تم اعتقال أسيرين محررين من محافظة "جنين" شمال الضفة الغربية. 

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الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية
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