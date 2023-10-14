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السبت 14 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمم المتحدة تحذر من عواقب إنسانية كارثية جراء النزوح الجماعي للفلسطينيين

الغارات الاسرائيلية
الغارات الاسرائيلية
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن غزة تتعرض لقصف مكثف وتحولت طرقها إلى أنقاض، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أنه لا يُوجد مكان آمن للذهاب إليه في غزة، منوهة بأن النزوح الجماعي للفلسطينيين سيكون له عواقب إنسانية كارثية.

وشنت فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023 عملية نوعية أطلقت عليها "طوفان الأقصى"، استهدفت بشكل رئيسي المستعمرات الإسرائيلية المحاذية لغلاف قطاع غزة، حيث استخدمت فيها المقاومة تكتيكات ووسائل الحرب من هجوم مفاجئ وسريع ومُكثف مستخدمة أسلحة متنوعة، لاستهداف تلك المستوطنات.

وردًا على ذلك، أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن عملية عسكرية واسعة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وفرضت حصارًا على سكانه ومنعت خلاله إمداد الماء والكهرباء والغذاء والوقود.

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