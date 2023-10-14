الهلال الأحمر التركي: نشكر مصر لتسهيلها التنسيق لإرسال المساعدات إلى غزة

وجّه مدير المشروعات بالهلال الأحمر التركي، الشكر لجمهورية مصر العربية والهلال الأحمر المصري، على تسهيل التنسيق لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، أكد أنّ تركيا تستكمل اليوم عبر مطار العريش، إرسال 60 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، سلسلة غارات وقصف مدفعي على بعض المناطق المتفرقة في قطاع غزة، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجلٍ.

وتستمر طائرات الاحتلال بشن غارات مُكثفة على عدة مناطق في قطاع غزة، مُستهدفة الأبنية والعمارات، من دون إخطار المدنيين.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 شهيد بينهم 614 طفلًا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطنًا بجراح مُختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة.

وأضافت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، أنه جرى إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة ونقل المرضى والطواقم إلى مستشفى النصر للأطفال، وذلك بعد استهدافه بقنابل الفسفور الأبيض المحرم دوليًا، وهو المستشفى الثاني الذي يخرج عن الخدمة في القطاع.