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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الآلاف يتظاهرون في نيويورك للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

مظاهرات في نيويورك
مظاهرات في نيويورك
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تظاهر آلاف الأشخاص وسط مدينة نيويورك، للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتنديد بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل،حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن المتظاهرين رفعوا الأعلام الفلسطينية في شارع برودواي، على مرمى حجر من "تايمز سكوير".

ودعا المتظاهرون، ومعظمهم من الشباب الذين توشحوا بالكوفية، إلى "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، واتهموا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، في قطاع غزة.

يُذكر أن العدوان المُتواصل على شعبنا في قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 1900 مواطن من بينهم 614 طفلًا و370 امرأة.

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الاحتلال الإسرائيلي الأعلام الفلسطينية المتظاهرون الولايات المتحدة
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