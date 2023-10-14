الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بها اليوم.. تعرف على قصة القديسة أنغادريسما

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم السبت، ذكري وفاه القديسة أنغادريسما.

ولدت أنغادريسما حوالي عام 612م في إيبارشية ثيروان في شمال فرنسا. كانت ابنة كرودوبيرت الأول من تورز وأخت لامبرت الأول من هيسباي .



تلقت تعليمها على يدي الأسقف القديس هوميروس وابن عمها القديس لامبرت من ليون الذي كان راهبًا في فونتانيل . بدعم منهم فكرت في التكريس الرهباني ، لكن والدها ثار عليها ورفض طلبها .في ذلك الوقت. فإن محبة المسيح وأمه مريم مثل الزهور التي تنموها كل يوم في قلبها . تكبر الفتاة الصغيرة وتصبح فتاة جميلة. يفكر والدها في خيرها ولذلك وعدها بالزواج من أنسبيرت، ابن سيوين، وهو مالك أرض ثري ومستشار ملك الفرنجة كلوفيس الثاني. وكم وعد الشاب التقي أنغادريسما بأن يقضيان عمرهما في خدمة الله والعطف على الفقراء .



لكن الصبيين لا ينويان عصيان والديهما ويوافقان على الخطوبة. في هذه المرحلة، بعد أن نذرت أنجادريزما نذر العفة، كان تصلي من كل قلبها إلى الرب ليجعلها قبيحة حتى لا يسمح خطيبها لنفسه بإغراء جاذبيتها. وذات يوم أصبح وجه أنغادريسما الجميل مليء بالقروح اصبت بمرض الجذام أصبحت دميمة ، كل من يراها يشعر بالرعب. هكذا رفضت عرض الزواج ، وبدأت في فكرة التكريس الرهباني التي كانت تراودها منذ صغرها. ارتدت الثوب الرهباني على يد القديس أودينو ، لكن منذ ذلك اليوم اختفى المرض فجأة بأعجوبة. فعاشت حياتها في القداسة ، وعينت رئيس لدير بالقرب من بوفيه الذي أسسه القديس إبرولف . وقد نسبت معجزات كثيرة لشفاعتها ، عندما كانت على قيد الحياة منها إطفاء حريق كان يهدد الدير. توفي أنغادريسما في الثمانينات من عمرها في 14 أكتوبر عام 695. تم إعلانها على الفور قديسة، وتم احتسابها بين قديسي بوفيه وأصبحت شفيعة ضد الحرائق والجفاف والكوارث. عندما دمر النورمان الدير عام 851، تم نقل رفات القديسة إلى كنيسة القديس ميشيل في المدينة؛ خلال الثورة الفرنسية تم نقله مرة أخرى ووضعه في الكاتدرائية.



لكن ماذا حدث لصديقها أنسبيرتو؟ وهو أيضًا يرغب في أن يصبح راهبًا، لكن الملك الجديد كلوتير الثالث أجبره على البقاء في البلاط كمستشار له. لا يستطيع أنسبيرتو أن يتحمل الفساد وأسلوب الحياة غير الأخلاقي والفخم في القصر. وهكذا تخلى عن الملك ولجأ إلى فيندريجيسيلو، وهو رجل دين مشهور جدًا في أوروبا. بعد حصوله على إذن من الملك، دخل أنسبيرت الدير. تم انتخابه أسقفًا لروان (نورماندي)، وأصبح، مثل صديقته السابقة، قديسًا، عائشاً حياة متواضعة ويقوم بخدمات متواضعة، ويرحب بالفقراء والمرضى والمهمشين في ديره. فلتكن صلاتها معنا