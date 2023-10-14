الأرصاد: اليوم أمطار خفيفة على العديد من المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت ، مشيرة إلى أننا سنشهد سقوط أمطار خفيفة اليوم على العديد من المناطق.

وأشارت "غانم"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية الفضائية، اليوم: إلى أننا سنشهد زيادة في كميات الأمطار عن الفترات الماضية التي قد تؤثر على الأنشطة اليومية وستكون على فترات متقطعة.ولفتت إلى أن الأمطار ستكون متوسطة الشدة على فترات متقطعة على مدار اليوم على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط مرورًا بمطروح، العلمين، الإسكندرية، وشمال الوجه البحري مثل شمال البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، بالإضافة إلى السواحل الشمالية الشرقية مثل دمياط، بورسعيد، رفح، العريش.

وأوضحت أن انخفاض درجات الحرارة مستمر اليوم، والذي أصبح ملحوظًا بشكل كبير خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الخريفية.

وواصلت "العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن تسجل 29 درجة مئوية، مع استمرار السحب التي تحجب أشعة الشمس مما يساعد على إحساسنا بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وأجواء معتدلة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وأجواء ما بين حارة إلى شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار".