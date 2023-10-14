تجديد حبس المتهمين بتوثيق سائق وتعذيبه أعلى سيارة نقل بالمطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية اليوم السبت، حبس المتهمين بتوثيق سائق وتعذيبه أعلى سيارة نقل 15 يوماً على ذمة التحقيقات وطالبت بصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) بتضرره من (سائق، وآخر عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) لحدوث مُشادة كلامية بينهم لإعتقاد المتهم الأول بقيام المجنى عليه بالإرشاد عن شقيقه فى قضية "مخدرات" وتطورت لمشاجرة تعديا خلالها عليه بالضرب وتوثيقه أعلى سيارة نقل قيادة أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه .. كما تم بإرشــاد أحدهما ضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.