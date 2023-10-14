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السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهمين بتوثيق سائق وتعذيبه أعلى سيارة نقل بالمطرية

أرشيفية
أرشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية اليوم السبت، حبس المتهمين بتوثيق سائق وتعذيبه أعلى سيارة نقل 15  يوماً على ذمة التحقيقات وطالبت بصحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) بتضرره من (سائق، وآخر عاطل "له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) لحدوث مُشادة كلامية بينهم لإعتقاد المتهم الأول بقيام المجنى عليه بالإرشاد عن شقيقه فى قضية "مخدرات" وتطورت لمشاجرة تعديا خلالها عليه بالضرب وتوثيقه أعلى سيارة نقل قيادة أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه .. كما تم بإرشــاد أحدهما ضبط السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الحالة الجنائية أعلى سيارة نقل تجديد حبس المتهمين بمحكمة جنح المطرية بدائرة قسم شرطة الساحل
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